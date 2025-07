Ridotti di peso nei cruciverba: la soluzione è Calati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ridotti di peso' è 'Calati'.

CALATI

Curiosità e Significato di Calati

Calati è il verbo che indica l'azione di scendere o abbassarsi, spesso riferito a una persona o a un oggetto che si muove verso il basso.

Perché la soluzione è Calati? Calati è il verbo che indica l'azione di scendere o abbassarsi, spesso riferito a una persona o a un oggetto che si muove verso il basso. Nel contesto di ridotti di peso, si può interpretare come un invito a scendere o diminuire in modo figurato, come perdere peso o ridurre qualcosa. È un termine versatile che suggerisce un movimento verso il basso.

Come si scrive la soluzione Calati

Ridotti di peso

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

