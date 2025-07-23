Un movimento che viene valutato dal sismografo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un movimento che viene valutato dal sismografo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un movimento che viene valutato dal sismografo' è 'Scossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOSSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un movimento che viene valutato dal sismografo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un movimento che viene valutato dal sismografo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Scossa? Una scossa è un movimento del terreno rilevato dagli strumenti sismici, che registra le vibrazioni generate da eventi come terremoti o esplosioni. Questi impulsi possono variare in intensità e durata, causando spesso danni alle strutture e disagio alle persone. La capacità di misurare le scosse permette di comprendere meglio l'attività sismica e di adottare misure di sicurezza adeguate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un movimento che viene valutato dal sismografo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scossa

La soluzione associata alla definizione "Un movimento che viene valutato dal sismografo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un movimento che viene valutato dal sismografo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scossa:

S Savona C Como O Otranto S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un movimento che viene valutato dal sismografo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si evita isolandosiSi può avvertirla sbattendo il gomitoLa rischia l elettricistaElettrodomestico che viene valutato in chiliMovimento di dilatazione del cuoreIl creditore a cui viene assegnato un nuovo debitoreMacchina per movimento terraViene sepolto Vivo con Aida