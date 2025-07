Un comune sigillante nei cruciverba: la soluzione è Silicone

Home / Soluzioni Cruciverba / Un comune sigillante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un comune sigillante' è 'Silicone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILICONE

Curiosità e Significato di Silicone

Approfondisci la parola di 8 lettere Silicone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Silicone? Il termine un comune sigillante si riferisce a un materiale usato per riempire e sigillare fessure, giunture o fughe, prevenendo infiltrazioni d'acqua, aria o sporco. La parola corretta è silicone, una sostanza versatile e impermeabile molto diffusa in edilizia, riparazioni domestiche e bricolage. È la soluzione ideale per mantenere gli ambienti asciutti e protetti, garantendo durabilità e sicurezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comune lombardo: BalsamoComune della Lombardia in provincia di SondrioLa scienza del vivere in comuneComune elettrodomesticoL orchestra del Comune

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Silicone

Non riesci a risolvere la definizione "Un comune sigillante"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T E A N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SENATO" SENATO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.