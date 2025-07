Circondano i sovrani nei cruciverba: la soluzione è Corti

CORTI

Curiosità e Significato di Corti

Perché la soluzione è Corti? Le corti erano antichi ambienti di giustizia e potere, dove sovrani e nobili amministravano la legge e prendevano decisioni importanti. Oggi, il termine si riferisce anche a gruppi o ambienti ufficiali legati alla monarchia o ad istituzioni di governo. È un termine ricco di storia, che evoca il mondo delle monarchie e delle decisioni di stato, rappresentando il cuore del potere reale.

Come si scrive la soluzione Corti

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

