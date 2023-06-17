Nome di due sovrani babilonesi nei cruciverba: la soluzione è Nabucodonosor
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Nome di due sovrani babilonesi' è 'Nabucodonosor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
NABUCODONOSOR
Curiosità e Significato di Nabucodonosor
Come si scrive la soluzione Nabucodonosor
N Napoli
A Ancona
B Bologna
U Udine
C Como
O Otranto
D Domodossola
O Otranto
N Napoli
O Otranto
S Savona
O Otranto
R Roma
