PRECISIONE

Curiosità e Significato di Precisione

Perché la soluzione è Precisione? La parola precisione indica la qualità di essere esatti e puntuali, fondamentale per gli orologi che devono segnare il tempo con estrema accuratezza. È un pregio apprezzato in ogni strumento di misura, perché garantisce affidabilità e sicurezza nelle azioni quotidiane. In sintesi, la precisione è ciò che distingue un orologio di qualità, rendendo possibile pianificare e rispettare ogni impegno con fiducia.

Come si scrive la soluzione Precisione

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M D F C A I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MODIFICA" MODIFICA

