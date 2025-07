Rifugio in caso di guerra nei cruciverba: la soluzione è Antiaereo

ANTIAEREO

Curiosità e Significato di Antiaereo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Antiaereo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Antiaereo? Antiaereo indica tutto ciò che riguarda le difese contro attacchi aerei, come missili o bombardamenti. È un sistema progettato per proteggere le persone e le strutture durante situazioni di guerra o emergenza militare. In parole semplici, si tratta di un rifugio o di dispositivi che garantiscono sicurezza in caso di attacco aereo, offrendo un riparo fondamentale in momenti critici.

Come si scrive la soluzione Antiaereo

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

A Ancona

E Empoli

R Roma

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C H T T C A E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RACCHETTE" RACCHETTE

