RANGO

Curiosità e Significato di Rango

Perché la soluzione è Rango? La posizione sociale indica il livello di prestigio e rispetto che una persona gode nella società, influenzato da fattori come lavoro, istruzione e status economico. È un modo per descrivere il ruolo e l'importanza che si ricopre all’interno di una comunità. Conoscere il proprio rango aiuta a capire come si inserisce nel contesto sociale e le relazioni che si possono instaurare.

Come si scrive la soluzione Rango

R Roma

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

