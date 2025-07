La grotta... nel mito platonico nei cruciverba: la soluzione è Caverna

CAVERNA

Curiosità e Significato di Caverna

Perché la soluzione è Caverna? La grotta, nel mito platonico, rappresenta il mondo sensoriale e l'ignoranza umana, dove le persone sono incatenate e vedono solo ombre della realtà. È un simbolo di ricerca della verità e della conoscenza, invitando a superare le illusioni per scoprire il vero sapere. La caverna diventa così un potente richiamo alla filosofia e alla crescita personale.

Come si scrive la soluzione Caverna

C Como

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

