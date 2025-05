Nel mito venne trasformata in loto nei cruciverba: la soluzione è Driope

DRIOPE

Curiosità e Significato di "Driope"

Dryope è una figura della mitologia greca, figlia di un re dell'Etiopia. Si narra che, dopo aver toccato un albero sacro, sia stata trasformata in un loto come punizione o per il suo legame con la natura. Questa metamorfosi simboleggia la connessione tra umanità e natura.

Come si scrive la soluzione: Driope

D Domodossola

R Roma

I Imola

O Otranto

P Padova

E Empoli

