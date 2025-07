L effetto lucente proprio di certi rossetti nei cruciverba: la soluzione è Glitter

Home / Soluzioni Cruciverba / L effetto lucente proprio di certi rossetti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L effetto lucente proprio di certi rossetti' è 'Glitter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLITTER

Curiosità e Significato di Glitter

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Glitter, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Glitter? Glitter è un termine inglese che indica un effetto brillante e luccicante, spesso utilizzato per descrivere cosmetici come i rossetti che donano alle labbra un aspetto luminoso e glamour. Questo effetto lucente cattura la luce, rendendo il look più vivace e seducente. Insomma, quando si parla di rossetti con glitter, si pensa a un tocco di magia e stile in più.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L effetto lucente di certi rossetti ombretti e smaltiL effetto lucido dei rossetti ingLo status proprio delle societàProprio cosìSceglie il proprio nome

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Glitter

Hai trovato la definizione "L effetto lucente proprio di certi rossetti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O N O C M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONACO" MONACO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.