DALTON

Curiosità e Significato di Dalton

Vuoi sapere di più su Dalton? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Dalton.

Perché la soluzione è Dalton? Dalton, famoso scienziato inglese, è noto per aver formulato la teoria atomica moderna. La sua scoperta ha rivoluzionato la comprensione della materia, introducendo il concetto che tutto è composto da atomi indivisibili e identici per ogni elemento. Grazie a lui, possiamo capire come siano strutturati gli elementi chimici e le loro combinazioni. Un contributo fondamentale per la scienza moderna.

Come si scrive la soluzione Dalton

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

N Napoli

