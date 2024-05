La Soluzione ♚ John poeta romantico inglese La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : KEATS . Ecco la soluzione verificata per la definizione John poeta romantico inglese. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su John poeta romantico inglese: Disambiguazione – "romantico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi romantico (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati... John Keats (Londra, 31 ottobre 1795 – Roma, 23 febbraio 1821) è stato un poeta britannico, unanimemente considerato uno dei più significativi letterati del Romanticismo, e uno dei principali esponenti della "seconda generazione romantica" inglese assieme a Lord Byron e Percy Bysshe Shelley, come loro deceduto in giovane età. Nato a Londra in una famiglia d'estrazione modesta, la sua vera vocazione letteraria si sviluppò all'età di quindici e sedici anni, quando fece copiose letture che lo avvicinarono a Shakespeare e alla poesia di Edmund Spenser. Lavorò alacremente, fino a quando - prostrato dalla salute cagionevole - morì a Roma nel 1821, ...

Altre Definizioni con keats; john; poeta; romantico; inglese;