Il nome del chimico e fisico Onsager - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome del chimico e fisico Onsager. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LARS

Significato/Curiosita : Il nome del chimico e fisico onsager

1934), è stata una fisica, chimica e matematica polacca naturalizzata francese. nel 1903 fu la prima donna insignita del premio nobel. ricevette il premio... Lovro danese: laurits, lauritz, lorens, lars, lasse esperanto: laurenco finlandese: lauri, lassi, lasse, lars ipocoristici: lari francese: laurent, laurentin... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome del chimico e fisico Onsager : nome; chimico; fisico; onsager; Il nome del regista ungherese Szabó; Un nome femminile ebraico |; Un pronome dimostrativo; Il nome di Piazzolla il musicista argentino; Il primo nome di Foscolo; Il nome del Poliziano; Un nome femminile ebraico; Ha per simbolo chimico Ti; Un colosso petrolchimico ; Elemento chimico nelle batterie; Il processo chimico che consente di ottenere artificialmente certi prodotti; Ha simbolo chimico Nb; Simbolo chimico dell elio; Il chimico lo usa nelle analisi; Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; Il fisico della famosa pentola; Il Bohr fisico danese premio Nobel nel 1922; Si dice di lavoro che comporta un notevole impegno psicofisico ; Il Newton illustre fisico ; Il fisico italiano Nobel 1959;

Cerca altre Definizioni