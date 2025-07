Fanno ridere sotto il tendone nei cruciverba: la soluzione è Pagliacci

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fanno ridere sotto il tendone' è 'Pagliacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAGLIACCI

Curiosità e Significato di Pagliacci

Perché la soluzione è Pagliacci? Il termine pagliacci indica artisti che si esibiscono con spettacoli comici e clowneschi, spesso sotto un tendone, per far divertire il pubblico. Sono personaggi colorati e buffi, simbolo di allegria e comicità. La parola richiama l'immagine di chi sa strappare sorrisi anche nelle situazioni più semplici, rendendo ogni momento leggero e spensierato. È un modo per trasformare il sorriso in un'arte universale.

Come si scrive la soluzione Pagliacci

Hai trovato la definizione "Fanno ridere sotto il tendone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

