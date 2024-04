La Soluzione ♚ I clown sotto il tendone

La soluzione di 9 lettere per la definizione: I clown sotto il tendone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAGLIACCI

Curiosità su I clown sotto il tendone: Altri significati, vedi circo (disambigua). il circo è una costruzione mobile itinerante formata da un tendone e da un'arena smontabile, viaggiante, in cui... Il pagliaccio (derivato di "paglia"), chiamato anche, con un anglicismo, clown (derivato dall'islandese klunni "goffo"), è quel personaggio che ha il compito di divertire gli spettatori, specie negli spettacoli circensi. Esistono diversi tipi di pagliacci: quello più conosciuto è il cosiddetto pagliaccio "augusto", vestito in modo buffo e sgargiante, ma esiste anche il pagliaccio "bianco", romantico e vestito in modo più sobrio. Recentemente il cinema e la letteratura dell'orrore ne hanno proposto versioni cattive. Nel linguaggio corrente, il termine può essere riferito anche a un modo di comportarsi tipico di una persona poco credibile, o ...

