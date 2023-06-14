Recita per far ridere sotto il tendone

SOLUZIONE: PAGLIACCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Recita per far ridere sotto il tendone" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Recita per far ridere sotto il tendone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pagliaccio? Un artista che si esibisce sotto il tendone con scopi divertenti e comicità, usando buffonerie e gag per far sorridere il pubblico. Questa figura è spesso vestita in modo colorato e esagera le espressioni per creare un’atmosfera di allegria e spensieratezza. La loro presenza è tipica di spettacoli circensi, dove il loro ruolo principale è intrattenere e suscitare ilarità tra gli spettatori.

Se la definizione "Recita per far ridere sotto il tendone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Recita per far ridere sotto il tendone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pagliaccio:

P Padova A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Recita per far ridere sotto il tendone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

