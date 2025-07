Detto proverbiale: Gallina fa buon brodo nei cruciverba: la soluzione è Vecchia

Home / Soluzioni Cruciverba / Detto proverbiale: Gallina fa buon brodo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Detto proverbiale: Gallina fa buon brodo' è 'Vecchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VECCHIA

Curiosità e Significato di Vecchia

Approfondisci la parola di 7 lettere Vecchia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vecchia? La parola vecchia indica qualcosa o qualcuno di età avanzata, spesso con connotazioni di esperienza e saggezza. È usata anche per descrivere oggetti usurati o antichi, simbolo di tempo passato. Nel proverbio, sottolinea come l’esperienza accumulata nel tempo renda preziosi risultati, come il brodo fatto con la gallina vecchia, più saporito e ricco di gusto. In definitiva, la vecchiaia porta valore e sapienza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Secondo il detto, se è vecchia fa buon brodoSe è vecchia fa buon brodoGallina vecchia fa buonIl segno musicale detto di faLa carne che fa brodo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vecchia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Detto proverbiale: Gallina fa buon brodo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

K P H U C E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "KETCHUP" KETCHUP

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.