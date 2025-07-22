Comunissimo uccello marino

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Comunissimo uccello marino' è 'Gabbiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GABBIANO

Perchè la soluzione è Gabbiano? Il gabbiano è un uccello marino molto diffuso lungo le coste. Con il suo volo agile e il suo verso caratteristico, si fa notare facilmente. Spesso si vede planare sopra le onde, in cerca di cibo, rappresentando un’immagine tipica del paesaggio marino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Comunissimo uccello marino

Comunissimo uccello marino Risposta: GABBIANO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: G_______

G_______ Inizia con: G

G Finisce con: O

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Comunissimo uccello marino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gabbiano

Quando la definizione "Comunissimo uccello marino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gabbiano'.

Le 8 lettere della soluzione

G Genova A Ancona B Bologna B Bologna I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

La soluzione 'Gabbiano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comunissimo uccello marino". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.