CARICO

Curiosità e Significato di Carico

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Carico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Carico? Carico indica tutto ciò che un mezzo di trasporto, come un camion, porta con sé durante un viaggio. Può essere merci, bagagli o materiali vari. È il peso o la quantità di cose che vengono trasportate da un punto all’altro. In breve, rappresenta ciò che un veicolo contiene e trasporta, rendendo possibile il commercio e la logistica tra diverse località.

Come si scrive la soluzione Carico

La definizione "Come il camion pieno di merce da trasportare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

