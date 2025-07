Bomba come quella sganciata su Hiroshima nel 1945 nei cruciverba: la soluzione è Atomica

Home / Soluzioni Cruciverba / Bomba come quella sganciata su Hiroshima nel 1945

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bomba come quella sganciata su Hiroshima nel 1945' è 'Atomica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATOMICA

Curiosità e Significato di Atomica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Atomica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Atomica.

Perché la soluzione è Atomica? La parola atomica si riferisce a tutto ciò che riguarda gli atomi, le unità fondamentali della materia. È spesso associata alle armi nucleari, come quella sganciata su Hiroshima nel 1945, simbolo di potenza distruttiva estrema. Questo termine richiama anche l'energia derivata dalla fissione nucleare, usata in campo civile e militare. In sintesi, atomica evoca potenza e innovazione nel mondo scientifico e tecnologico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può crearlo l esplosione di una bombaUn isola giapponese conquistata dai Marines nel 1945Venne distrutta dopo HiroshimaAlain: diresse Hiroshima mon amourElemento per costruire la bomba atomica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Atomica

Non riesci a risolvere la definizione "Bomba come quella sganciata su Hiroshima nel 1945"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I L B N A A A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BACCANALI" BACCANALI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.