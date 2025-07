Biscotti a ciambella tipici del Meridione nei cruciverba: la soluzione è Taralli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Biscotti a ciambella tipici del Meridione' è 'Taralli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARALLI

Curiosità e Significato di Taralli

Approfondisci la parola di 7 lettere Taralli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Taralli? I taralli sono biscotti a ciambella tipici del Sud Italia, in particolare di regioni come Puglia e Campania. Croccanti all’esterno e spesso aromatizzati con pepe, finocchio o vino, rappresentano uno snack tradizionale e irresistibile. Perfetti da gustare in ogni momento, sono un vero simbolo della cucina meridionale, ricchi di storia e sapore autentico.

Come si scrive la soluzione Taralli

Stai cercando la risposta alla definizione "Biscotti a ciambella tipici del Meridione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

