Astrid, la scrittrice svedese che ha creato Pippi Calzelunghe nei cruciverba: la soluzione è Lindgren

Home / Soluzioni Cruciverba / Astrid, la scrittrice svedese che ha creato Pippi Calzelunghe

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Astrid, la scrittrice svedese che ha creato Pippi Calzelunghe' è 'Lindgren'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINDGREN

Curiosità e Significato di Lindgren

Hai risolto il cruciverba con Lindgren? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Lindgren.

Perché la soluzione è Lindgren? Lindgren è il cognome della celebre autrice svedese Astrid Lindgren, famosa per aver creato personaggi indimenticabili come Pippi Calzelunghe. Il suo nome simboleggia l'immaginazione, l'avventura e la magia della letteratura per bambini, che ancora oggi affascina lettori di tutte le età. Con Lindgren, i sogni prendono vita tra le pagine e insegnano valori importanti con allegria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: J K : la scrittrice inglese che ha creato Harry PotterJ K : la scrittrice che ha creato il personaggio di Harry PotterHa creato un opera d ingegnoHa creato il vicequestore Rocco SchiavoneLa Pippi creata da Astrid Lindgren

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lindgren

La definizione "Astrid, la scrittrice svedese che ha creato Pippi Calzelunghe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

N Napoli

D Domodossola

G Genova

R Roma

E Empoli

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T B K D A A E S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SKATEBOARD" SKATEBOARD

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.