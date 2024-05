La Soluzione ♚ J K : la scrittrice che ha creato il personaggio di Harry Potter

: ROWLING

Curiosità su J k : la scrittrice che ha creato il personaggio di harry potter: Direttamente come revisore. harry james potter è il protagonista della serie letteraria di harry potter, scritta da j. k. rowling. compare nello stesso ruolo... Joanne Rowling (pron. [d'æn 'rl]; Yate, 31 luglio 1965) è una scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica. La sua fama è legata principalmente alla serie di romanzi di Harry Potter, che ha scritto firmandosi con lo pseudonimo J. K. Rowling (in cui "K" sta per Kathleen, nome della nonna paterna), motivo per cui la scrittrice è spesso indicata erroneamente come "Joanne Kathleen Rowling". Nel 2013 pubblica la sua prima opera con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Nel 2011 è stata inserita da Forbes nella classifica delle donne più ricche del Regno Unito.

