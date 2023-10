La Pippi creata da Astrid Lindgren - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Pippi creata da Astrid Lindgren. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CALZELUNGHE

Significato/Curiosita : La pippi creata da astrid lindgren

Dettaglio: pippi calzelunghe (romanzo). il romanzo di pippi calzelunghe nasce da assurde storielle frutto della fantasia di astrid lindgren aventi come... Dettaglio:calzelunghe (romanzo). il romanzo dicalzelunghe nasceassurde storielle frutto della fantasia diaventi come... Pippi Calzelunghe (in lingua svedese Pippi Långstrump) è un personaggio immaginario, bambina protagonista dell'omonimo romanzo del 1945 della scrittrice svedese Astrid Lindgren e dell'omonima serie televisiva del 1969. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

