MONITOR

Curiosità e Significato di Monitor

Perché la soluzione è Monitor? Un monitor è un dispositivo elettronico che permette di visualizzare immagini, video e testi, diventando il collegamento tra il computer e l’utente. La sua dimensione si misura in pollici, indicando la diagonale dello schermo. Sia per lavoro che per svago, il monitor è essenziale per un’esperienza visiva coinvolgente e di qualità. Insomma, è lo schermo attraverso cui esplori il mondo digitale.

Come si scrive la soluzione Monitor

Stai cercando la risposta alla definizione "Un video in pollici"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

