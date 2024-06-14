Il video misurato in pollici

SOLUZIONE: MONITOR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il video misurato in pollici" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il video misurato in pollici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Monitor? Un monitor è un dispositivo che visualizza immagini e video, spesso utilizzato con i computer. La misura dello schermo di un monitor si esprime comunemente in pollici, indicando la diagonale dello schermo. Questa dimensione permette di valutare la grandezza dell’area visibile e di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. La dimensione in pollici aiuta a identificare facilmente le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Se la definizione "Il video misurato in pollici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il video misurato in pollici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Monitor:

M Milano O Otranto N Napoli I Imola T Torino O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il video misurato in pollici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

