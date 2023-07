Cambia immagini nel video non in uso del PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambia immagini nel video non in uso del PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SALVASCHERMO

Significato/Curiosità : Cambia immagini nel video non in uso del PC

Il cambio di immagini nel video non in uso del PC, noto anche come salvaschermo, è una funzione che consente di visualizzare una sequenza di immagini o animazioni sullo schermo del computer quando il dispositivo non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo. Il salvaschermo serve a evitare il cosiddetto "burn-in" o bruciatura dello schermo, che può verificarsi quando un'immagine statica viene visualizzata per un lungo periodo e provoca danni permanenti. I salvaschermi possono essere personalizzati con diverse immagini, motivi o effetti visivi, aggiungendo un tocco estetico o di intrattenimento durante gli intervalli di inattività del computer. Inoltre, alcuni salvaschermi possono essere configurati per visualizzare notizie, meteo o altre informazioni utili. Il cambio di immagini nel video non in uso del PC attraverso il salvaschermo è diventato meno comune con l'avvento dei moderni monitor a schermo piatto, ma rimane una funzionalità disponibile per gli utenti che desiderano proteggere il loro schermo e personalizzare l'aspetto del proprio computer.

