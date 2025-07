Trasforma l energia in movimento nei cruciverba: la soluzione è Motore

MOTORE

Curiosità e Significato di Motore

Perché la soluzione è Motore? Un motore è un dispositivo che trasforma l'energia in movimento, dando vita a automobili, macchinari e molte altre tecnologie di uso quotidiano. Utilizza diverse fonti di energia, come carburante o elettricità, per generare forza e far funzionare le cose. In sostanza, il motore è il cuore pulsante di tanti mezzi e strumenti che rendono la nostra vita più comoda e dinamica.

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E D P O S I I Mostra soluzione



