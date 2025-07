Tipiche prominenze dell intestino tenue nei cruciverba: la soluzione è Villi

VILLI

Curiosità e Significato di Villi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Villi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Villi.

Perché la soluzione è Villi? I villi sono piccole proiezioni a forma di dita che rivestono le pareti dell'intestino tenue. Queste strutture aumentano notevolmente la superficie disponibile per l'assorbimento dei nutrienti dal cibo digerito. La loro presenza è fondamentale per un'efficace digestione e assorbimento. In sostanza, i villi sono i piccoli lavoratori che aiutano il nostro corpo a sfruttare al massimo ciò che mangiamo.

Come si scrive la soluzione Villi

Hai trovato la definizione "Tipiche prominenze dell intestino tenue" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

L Livorno

L Livorno

I Imola

