Pavimentazione per piste di atletica nei cruciverba: la soluzione è Tartan

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pavimentazione per piste di atletica' è 'Tartan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTAN

Curiosità e Significato di Tartan

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tartan più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tartan.

Perché la soluzione è Tartan? Il TARTAN è una tipica pavimentazione utilizzata per le piste di atletica leggera, caratterizzata da una superficie morbida e resistente, ideale per garantire velocità e sicurezza agli atleti. Originariamente realizzato con tessuti a quadri scozzesi, oggi il TARTAN è sinonimo di qualità e performance nelle competizioni sportive. È un alleato fondamentale per chi corre e si prepara alle gare più importanti.

Pavimentazione per piste destinate all atleticaUn rivestimento per piste d atleticaUn settore della pista d atleticaUna riunione di atleticaSpecialità dell atletica

Come si scrive la soluzione Tartan

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pavimentazione per piste di atletica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

N Napoli

