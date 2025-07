Un rivestimento per piste d atletica nei cruciverba: la soluzione è Tartan

TARTAN

Curiosità e Significato di Tartan

Perché la soluzione è Tartan? Il TARTAN è un rivestimento sintetico utilizzato per le piste di atletica leggera. Caratterizzato da una superficie morbida e resistente, permette agli atleti di correre in sicurezza e con ottime performance. Originariamente sviluppato in Scozia, oggi il TARTAN è simbolo di qualità e innovazione nello sport. È la scelta preferita per le strutture sportive di tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Tartan

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

N Napoli

