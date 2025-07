Le bevande con gli stuzzichini nei cruciverba: la soluzione è Aperitivi

APERITIVI

Curiosità e Significato di Aperitivi

Perché la soluzione è Aperitivi? Gli aperitivi sono bevande e stuzzichini serviti prima di un pasto, ideali per socializzare e stuzzicare l'appetito. Spesso si accompagnano con piccoli snack come olive, formaggi o salumi, creando un momento conviviale e rilassato. Sono un modo elegante e piacevole per iniziare una serata tra amici, preparando il palato a ciò che verrà.

Come si scrive la soluzione Aperitivi

