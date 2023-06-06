Bevande e stuzzichini che precedono la cena

Home / Soluzioni Cruciverba / Bevande e stuzzichini che precedono la cena

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bevande e stuzzichini che precedono la cena' è 'Aperitivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APERITIVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bevande e stuzzichini che precedono la cena" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bevande e stuzzichini che precedono la cena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Aperitivo? L'aperitivo è un momento speciale che si svolge prima di un pasto principale, durante il quale si gustano bevande leggere e piccoli spuntini. Questo rituale permette di socializzare, rilassarsi e preparare il palato alla cena imminente. Le bevande possono variare tra vini, cocktail o drink analcolici, accompagnati da snack salati o finger food. È un'occasione per godersi un momento di convivialità, spesso in locali o in compagnia di amici e familiari.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Bevande e stuzzichini che precedono la cena nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Aperitivo

In presenza della definizione "Bevande e stuzzichini che precedono la cena", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bevande e stuzzichini che precedono la cena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Aperitivo:

A Ancona P Padova E Empoli R Roma I Imola T Torino I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bevande e stuzzichini che precedono la cena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si prende con gli stuzzichiniSi consuma prima di mangiareSi ordina all happy hourLe bevande con gli stuzzichiniI profondi respiri che precedono l immersioneBevande digestive che si possono prendere anche al barLe consonanti nella cenaBienni che precedono il liceo classico