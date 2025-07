I farmaci che arrestano le infezioni nei cruciverba: la soluzione è Antibatterici

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'I farmaci che arrestano le infezioni' è 'Antibatterici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIBATTERICI

Curiosità e Significato di Antibatterici

La parola Antibatterici è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Antibatterici.

Perché la soluzione è Antibatterici? Gli antibiotici sono farmaci che combattono le infezioni causate da batteri, aiutando il corpo a sconfiggere le malattie più rapidamente. Sono fondamentali in medicina per trattare infezioni come polmonite, tonsilliti e infezioni urinarie. Tuttavia, devono essere usati con attenzione per evitare resistenze batteriche e mantenere la loro efficacia nel tempo.

Come si scrive la soluzione Antibatterici

Hai trovato la definizione "I farmaci che arrestano le infezioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I N R I I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NITRITI" NITRITI

