Greg, ex ciclista nei cruciverba: la soluzione è Lemond

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Greg, ex ciclista' è 'Lemond'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEMOND

Curiosità e Significato di Lemond

Perché la soluzione è Lemond? LEMOND è un cognome francese noto nel mondo del ciclismo, associato a Greg LeMond, celebre ex ciclista statunitense vincitore di tre Tour de France. Il nome richiama quindi la passione per le due ruote e il successo sportivo. In questo contesto, il gioco di parole collega ex ciclista a una figura storica del ciclismo, sottolineando l’eredità di grandi campioni.

Come si scrive la soluzione Lemond

Hai davanti la definizione "Greg, ex ciclista" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

M Milano

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

