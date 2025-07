Gli orecchioni definiti dal medico nei cruciverba: la soluzione è Parotite

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli orecchioni definiti dal medico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli orecchioni definiti dal medico' è 'Parotite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAROTITE

Curiosità e Significato di Parotite

Non fermarti alla soluzione! Conosci Parotite più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Parotite.

Perché la soluzione è Parotite? La parotite è un'infiammazione delle ghiandole salivari, in particolare delle parotidi, che può causare gonfiore e dolore al volto. Spesso chiamata orecchioni per il suo aspetto caratteristico, questa malattia contagiosa colpisce soprattutto i bambini, ma può interessare anche gli adulti. La vaccinazione rappresenta la miglior prevenzione, proteggendo dalla diffusione di questa fastidiosa infiammazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli orecchioni per il medicoIl nome medico degli orecchioniCelebre medico ed esploratore scozzeseLo tasta il medicoLa fa il medico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Parotite

Hai davanti la definizione "Gli orecchioni definiti dal medico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

R Roma

O Otranto

T Torino

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R U I S M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUMERI" SUMERI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.