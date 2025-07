Dipinte con delicati disegni nei cruciverba: la soluzione è Miniate

MINIATE

Curiosità e Significato di Miniate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Miniate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Miniate? Miniate si riferisce a piccole opere d'arte dipinte con dettagli delicati e raffinati, spesso su manoscritti o tavolette. Sono famose per i loro disegni minuti e colorati, che richiedevano grande abilità e precisione. Questo termine richiama la bellezza di decorazioni artistiche minute, capaci di arricchire testi e oggetti con eleganza e raffinatezza. Un vero esempio di arte minuziosa e preziosa.

Come si scrive la soluzione Miniate

Hai trovato la definizione "Dipinte con delicati disegni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N I R T Mostra soluzione



