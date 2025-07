Corta... scrittura papale nei cruciverba: la soluzione è Breve

BREVE

Curiosità e Significato di Breve

Non fermarti alla soluzione! Conosci Breve più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Breve.

Perché la soluzione è Breve? Breve indica un testo o un documento di lunghezza ridotta, spesso usato in ambito ufficiale o ecclesiastico. Nel contesto della scrittura papale, si riferisce a una comunicazione ufficiale, come un'ingiunzione o una lettera breve e concisa emessa dal papa. È uno strumento efficace per trasmettere messaggi importanti senza troppi dettagli. Insomma, un modo rapido e diretto di comunicare.

Come si scrive la soluzione Breve

B Bologna

R Roma

E Empoli

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C B I A O T L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CELIBATO" CELIBATO

