La più corta è la retta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più corta è la retta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINEA

Significato/Curiosita : La piu corta e la retta

Nasale molto corta. la correttezza dello standard vuole che la parte inferiore della punta della mandibola crei una linea retta combaciando con la punta del... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi linea (disambigua). si chiama generalmente linea un qualsiasi oggetto o traccia, curvo o no, congiungente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La più corta è la retta : corta; retta; La coperta meno corta ; Ci si immagazzina una grossa scorta d acqua; corta d intelligenza; Quella corta termina il venerdi; La scorta di benzina; Farmaci assorbiti dall intestino per via retta le; Semplici biscotti retta ngolari; Si riduce affretta ndosi; Costretta a stare a letto; Come una gamba dopo la ceretta ;

Cerca altre Definizioni