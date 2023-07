Se è corta è mini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è corta è mini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GONNA

Significato/Curiosità : Se è corta è mini

Se una gonna è corta, viene spesso definita come "minigonna". Questo termine è stato introdotto negli anni '60 ed è diventato un'iconico simbolo di emancipazione femminile e moda rivoluzionaria. La minigonna è caratterizzata dalla sua lunghezza ridotta, che arriva sopra il ginocchio o persino più in alto. È un capo di abbigliamento audace e moderno, adatto a occasioni informali o serate fuori. La minigonna ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare e sulla moda, divenendo un elemento essenziale nel guardaroba di molte donne e riflettendo l'evoluzione dei costumi sociali e dell'espressione individuale nel corso degli anni.

