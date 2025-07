Contiene l acqua per lavare il pavimento nei cruciverba: la soluzione è Secchio

SECCHIO

Curiosità e Significato di Secchio

Approfondisci la parola di 7 lettere Secchio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Secchio? Il secchio è un contenitore utilizzato per trasportare e contenere liquidi, spesso acqua, utili per pulire o lavare. In ambito domestico, si usa per raccogliere l'acqua necessaria per lavare i pavimenti o altri superfici. È un oggetto semplice ma indispensabile per mantenere la casa pulita e in ordine. Quindi, il secchio è fondamentale per l’arte di pulire.

Come si scrive la soluzione Secchio

La definizione "Contiene l acqua per lavare il pavimento" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

