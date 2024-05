Sostanza che contiene molecole d acqua

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Con il termine idrato, usato nella chimica inorganica e nella chimica organica, si indica una sostanza contenente acqua. Lo stato chimico dell'acqua varia ampiamente tra gli idrati, alcuni dei quali vennero così etichettati ancor prima che la loro struttura chimica venisse compresa. Con il termine idrato, in passato, si indicavano spesso gli idrossidi, particolarmente degli elementi alcalini e alcalino terrosi, ad esempio l'idrato di potassio, ottenibili chimicamente per aggiunta di acqua al metallo, e inducendo nella nomenclatura una certa confusione. In termini colloquiali l'uso permane tuttora.

idrato

(chimica) unione di un ossido con acqua

Sillabazione

i | drà | to

Etimologia / Derivazione

Da idro- e -ato