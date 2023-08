Contiene acqua o vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene acqua o vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARAFFA

Significato/Curiosità : Contiene acqua o vino

La "caraffa" è un contenitore dalla forma allungata, spesso realizzato in vetro o ceramica, utilizzato per contenere e servire liquidi come acqua, vino o altre bevande. La caraffa è progettata per agevolare il versamento agevole dei liquidi grazie al suo beccuccio. Questo oggetto è spesso utilizzato durante i pasti o le occasioni speciali per servire bevande a tavola. Le caraffe possono avere design semplici o decorati, e possono contribuire a creare un'atmosfera elegante e raffinata. Oltre all'uso pratico, le caraffe possono essere considerate anche oggetti estetici che arricchiscono la tavola.

