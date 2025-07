Che si riferiscono a chi comanda nei cruciverba: la soluzione è Direttivi

Home / Soluzioni Cruciverba / Che si riferiscono a chi comanda

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che si riferiscono a chi comanda' è 'Direttivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIRETTIVI

Curiosità e Significato di Direttivi

La parola Direttivi è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Direttivi.

Perché la soluzione è Direttivi? Le direttivi sono istruzioni o ordini dati da chi ha autorità, indicazioni da seguire per raggiungere un obiettivo. Sono strumenti di comando usati in vari contesti, dal lavoro alle istituzioni, per garantire che le azioni siano coordinate e mirate. Conoscere i direttivi aiuta a capire chi dà le linee guida e come si organizza un gruppo o un'organizzazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si riferiscono al medico per avere una diagnosiSi comanda con il volanteSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Direttivi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Che si riferiscono a chi comanda", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S R U O T A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UBERTOSA" UBERTOSA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.