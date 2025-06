Si riferiscono al medico per avere una diagnosi nei cruciverba: la soluzione è Sintomi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si riferiscono al medico per avere una diagnosi' è 'Sintomi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINTOMI

Curiosità e Significato di Sintomi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sintomi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sintomi.

Perché la soluzione è Sintomi? I sintomi sono i segnali che il nostro corpo ci invia quando qualcosa non va. Si tratta di manifestazioni come dolore, febbre o stanchezza che indicano la presenza di un problema di salute. Consultare un medico aiuta a interpretare correttamente questi segnali e a individuare la causa. Questi segnali sono fondamentali per capire cosa sta succedendo nel nostro organismo.

Come si scrive la soluzione Sintomi

Se "Si riferiscono al medico per avere una diagnosi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

