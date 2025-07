Una bella pianta montana nei cruciverba: la soluzione è Rododendro

Home / Soluzioni Cruciverba / Una bella pianta montana

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una bella pianta montana' è 'Rododendro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RODODENDRO

Curiosità e Significato di Rododendro

Hai risolto il cruciverba con Rododendro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Rododendro.

Perché la soluzione è Rododendro? Il rododendro è una pianta arbustiva caratterizzata da fiori colorati e vistosi, spesso trovata in zone montane e boschive. Il suo nome deriva dal greco e significa albero che ha le rose, per la somiglianza dei suoi fiori con le rose. È apprezzato sia per la bellezza che per la resistenza, rappresentando un vero gioiello della natura alpina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bella pianta ornamentale dai fiori di vari coloriLa bella pianta dalle foglie e dai fiori bluastriUna bella pianta ornamentaleQuella montana è una pianta perenne officinaleUna bella pianta fioriera ornamentale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rododendro

Stai cercando la risposta alla definizione "Una bella pianta montana"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A P A O N C L N L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPANNELLO" CAPANNELLO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.