Quella montana è una pianta perenne officinale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella montana è una pianta perenne officinale' è 'Arnica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARNICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella montana è una pianta perenne officinale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella montana è una pianta perenne officinale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Arnica? L'arnica è una pianta erbacea che cresce in ambienti montani ed è nota per le sue proprietà medicinali. Fiorisce con fiori gialli e viene spesso utilizzata per alleviare dolori e infiammazioni. Cresce in zone elevate e si raccoglie principalmente per estrarne principi attivi utili nel trattamento di contusioni e traumi. La sua presenza caratteristica la rende facilmente riconoscibile tra le piante officinali delle zone alpine e prealpine.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quella montana è una pianta perenne officinale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella montana è una pianta perenne officinale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Arnica:

A Ancona R Roma N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella montana è una pianta perenne officinale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

