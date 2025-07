Trasforma un foglio in un file nei cruciverba: la soluzione è Scanner

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Trasforma un foglio in un file' è 'Scanner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCANNER

Curiosità e Significato di Scanner

Approfondisci la parola di 7 lettere Scanner: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scanner? Uno scanner è un dispositivo che trasforma un documento cartaceo in un file digitale, permettendo di conservarlo, modificarlo o condivisarlo facilmente. È come se trasformasse un foglio fisico in un'immagine o in un documento elettronico. Un elemento fondamentale per digitalizzare materiali, velocizzando il lavoro e la comunicazione. Insomma, lo scanner rende il mondo cartaceo immediatamente disponibile nel mondo digitale.

Come si scrive la soluzione Scanner

Se "Trasforma un foglio in un file" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D O S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SODIO" SODIO

