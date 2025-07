Parentesi tonde, quadre e nei cruciverba: la soluzione è Graffe

GRAFFE

Curiosità e Significato di Graffe

Perché la soluzione è Graffe? Le graffe sono i simboli di punteggiatura usati per racchiudere testo o elementi, come le parentesi tonde () e quadre []. Sono utili per aggiungere chiarimenti, note o inserire dettagli secondari, rendendo il testo più chiaro e ordinato. Insieme, rappresentano gli strumenti che aiutano a strutturare e organizzare le informazioni scritte, rendendo il messaggio più comprensibile.

Come si scrive la soluzione Graffe

G Genova

R Roma

A Ancona

F Firenze

F Firenze

E Empoli

